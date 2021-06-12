В России выявили 13 510 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 15 февраля

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 510, до 5 193 964. Прирост стал максимальным с 15 февраля, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Кабардино-Балкарской Республике (0,05%). В частности, за сутки было выявлено 889 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 867 - в Московской области, 179 - Нижегородской области, 159 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области.

Число вылечившихся возросло за сутки на 9 986. Всего уже выздоровели 4 792 169 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составила 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 207 пациентов в Санкт-Петербурге, 843 - в Московской области, 257 - в Республике Татарстан, 224 - в Республике Саха, 209 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 275 722 человека.

Число летальных исходов за сутки возросло на 399 против 396 днем ранее. Всего от инфекции умерли 126 073 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 45 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 18 - в Нижегородской области, 15 - в Ульяновской области, 14 - в Свердловской области, 13 - в Самарской области.