Главы ДНР и ЛНР поздравили жителей республик с Днем России

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник поздравили в субботу жителей ДНР и ЛНР с Днем России и подчеркнули сопричастность народа Донбасса с этим праздником.

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"Каждый гражданин Донецкой народной республики своими усилиями, ежедневным трудом вкладывает свою лепту в развитие нашей большой Родины. Дорогие друзья! С Днем России! Это наш праздник. Праздник, который мы заслужили", - цитирует поздравление главы ДНР Дениса Пушилина Донецкое агентство новостей.

"Искренняя и безмерная радость сегодня переполняет сердца миллионов жителей Донбасса за наших братьев-россиян!" - говорится в поздравлении главы ЛНР Леонида Пасечника, которое публикует агентство Луганскинформцентр. "Этот праздник воспринимается как символ неразрывной связи нашей республики с великой Россией и напоминает о серьезной ответственности за весь Русский мир, который совместными усилиями обязательно отстоим!" - добавил глава ЛНР. Леонид Пасечник поблагодарил Россию за поддержку народа Донбасса, за тысячи тонн гуманитарной помощи и возможность упрощенно получать российское гражданство.

С 2020 году День России отмечается в ДНР как государственный праздник.