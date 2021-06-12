В Переславле-Залесском провели авиашоу в честь 800-летия со дня рождения Невского

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России "Стрижи" показала авиашоу на родине Александра Невского в Переславле-Залесском Ярославской области в честь 800-летия со дня рождения князя. Также на Народной площади в Переславле 800 участников сводного хора исполнили гимн России, передает корреспондент ТАСС.

"Я сердечно поздравляю вас с этим замечательным тройным событием, которое мы сегодня отмечаем. Помимо того, что это 800-летие со дня рождения на переславской земле святого благоверного князя Александра Невского, это еще и День России и день вашего города. И, конечно же, глубоко символично, что один из главных праздников нашей страны совпадает с юбилейной годовщиной рождения одного из величайших деятелей нашей родины", - сказал полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев, обращаясь к гостям праздника.

Он отметил, что именно из Переславля пошел род Александра Невского. "Мы всегда обращались к имени, к заветам, к памяти великого князя в самые трудные моменты нашей истории и очень приятно, что на его родине сегодня собралось столько любителей и почитателей нашего соотечественника", - сказал Щеголев.

В субботу в Свято-Никольский женский монастырь в Переславле был доставлен ковчег с мощами благоверного князя Александра Невского. В храмах города прошли Божественные литургии. Паломники прошли крестным ходом от Спасо-Преображенского собора до Свято-Никольского женского монастыря.

Также на родине князя открылась историческая экспозиция "Переславль-Залесский - родина Александра Невского". Выставка проходит в Переславском музее-заповеднике, в экспозиции представлены гробница князя Ивана, внука Александра Невского, археологические находки из культурного слоя города XII - XVII веков. Организаторы дополнили выставку мультимедийными технологиями.

В пятницу в Концертно-зрелищном центре в Ярославле состоялась церемония открытия выставочного культурно-просветительского мероприятия, посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского. Так, в КЗЦ "Миллениум" открылась выставка государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО "Александр Невский. 800 лет с Россией". Праздничные мероприятия проходят в Ярославле и в Переславле 11 и 12 июня.