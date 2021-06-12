Белоруссия получила предложения из Китая выпускать вакцину против COVID-19

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" (под Минском) Александр Ярошенко сообщил, что белорусская сторона получила предложения от китайских партнеров наладить на территории парка производство вакцин против коронавируса.

"Наши китайские партнеры, несколько компаний уже обратились с предложением о возможности производить свои вакцины по своим технологиям здесь, в парке "Великий камень", с возможностью их поставки не только для Республики Беларусь, но и в страны, где они будут востребованы ", - сказал Ярошенко в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, это для белорусской стороны "безусловно важно". " Это сейчас тоже значительный бизнес, связанный со здоровьем людей. Мы надеемся, что такая история случится", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич говорил, что на территории белорусско-китайского парка планируется реализовать инвестпроект для производства новых биотехнологических продуктов и, возможно, рекомбинантных форм вакцины против коронавируса.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию также доставили два партии китайской вакцины Vero Cell китайской фармацевтической корпорации Sinopharm из Китая и одну из ОАЭ.