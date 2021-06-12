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Пандемия COVID-19

Белоруссия получила предложения из Китая выпускать вакцину против COVID-19

Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко заявил, что для белорусской стороны "безусловно важно"

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Глава администрации белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" (под Минском) Александр Ярошенко сообщил, что белорусская сторона получила предложения от китайских партнеров наладить на территории парка производство вакцин против коронавируса.

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"Наши китайские партнеры, несколько компаний уже обратились с предложением о возможности производить свои вакцины по своим технологиям здесь, в парке "Великий камень", с возможностью их поставки не только для Республики Беларусь, но и в страны, где они будут востребованы ", - сказал Ярошенко в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1".

По его словам, это для белорусской стороны "безусловно важно". " Это сейчас тоже значительный бизнес, связанный со здоровьем людей. Мы надеемся, что такая история случится", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения Дмитрий Пиневич говорил, что на территории белорусско-китайского парка планируется реализовать инвестпроект для производства новых биотехнологических продуктов и, возможно, рекомбинантных форм вакцины против коронавируса.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии наладили совместное производство "Спутника V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию также доставили два партии китайской вакцины Vero Cell китайской фармацевтической корпорации Sinopharm из Китая и одну из ОАЭ.

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БелоруссияКитайПандемия COVID-19
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