Делегация из Греции прибыла в Крым на научно-практическую конференцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Делегация общественников из Греции прибыла в Крым по линии народной дипломатии для участия в научно-практической конференции, сообщил в субботу ТАСС председатель общественной организации "РНКА греков Республики Крым "Таврида" Иван Шонус.

"Мы в Крыму, сейчас в Судаке и едем в Симферополь. Приехал председатель партии "Всегреческое движение российско-греческой дружбы" Иоаннис Коцаилидис и его заместитель Георгиос Иосифидис, а также преподаватель Высшей школы факультета профессионалов мяса при министерстве сельского хозяйства Греции Илиас Алиханидис", - сказал Шонус.

В Мининформе Крыма уточнили, что представители научного сообщества Греции 12-15 июня примут участие в научно-практической конференции "Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)", которая пройдет в Симферополе.

Согласно программе, участники обсудят развитие народной дипломатии, необходимость прорыва информационной блокады между Крымом и Грецией, а также гармонизацию отношений России и Греции. Кроме того, участники конференции обсудят вопросы развития туризма.

Делегация также возложит цветы к памятнику Греческому легиону Николая в Севастополе и в мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" под Симферополем. Также в планах встреча с парламентариями Крыма.