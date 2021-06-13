В России выявили 14 723 заразившихся коронавирусом за сутки. Это максимум с 13 февраля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 723. Это в полтора раза больше, чем в начале недели, и максимум за четыре месяца - с 13 февраля, следует из опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%. Всего с начала пандемии заразились 5 208 687 человек.

Днем ранее в России выявили 13 510 случаев заражения.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Кабардино-Балкарской Республике, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,05%).

В частности, за сутки было выявлено 862 случая заражения в Санкт-Петербурге, 184 - в Нижегородской области, 170 - в Республике Бурятия, 165 - в Воронежской области, 157 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 280 922 человека.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 166. Всего уже выздоровели 4 801 335 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 92,2% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 092 пациента в Санкт-Петербурге, 291 - в Республике Бурятия, 201 - в Ростовской области, 161 - в Воронежской области, 125 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 357 против 399 днем ранее, до 126 430.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 48 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 19 - в Нижегородской области, 14 - в Ульяновской области, по 13 - в Свердловской и Ленинградской областях, по 12 - в Самарской области и Краснодарском крае.