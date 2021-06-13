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Попова: любое послабление эпидемиологических мер может привести к ухудшению ситуации

Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня нельзя расслабляться

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня нельзя расслабляться и отказываться от действующих санитарно-эпидемиологических требований, поскольку любые послабления могут привести к осложнению эпидемической ситуации по коронавирусу в России.

"Нужно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", - сказала она в ролике, опубликованном на Youtube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

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