Попова: любое послабление эпидемиологических мер может привести к ухудшению ситуации

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сегодня нельзя расслабляться и отказываться от действующих санитарно-эпидемиологических требований, поскольку любые послабления могут привести к осложнению эпидемической ситуации по коронавирусу в России.

"Нужно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", - сказала она в ролике, опубликованном на Youtube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.