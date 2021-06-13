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ЕС выделит €1 млрд на создание мощностей по производству вакцин в Африке

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что "это позволит Африке в долгосрочной перспективе производить собственные вакцины, причем не только от COVID-19"

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен создать в Африке предприятия по производству вакцин и выделит на эти нужды €1 млрд. Об этом сообщила в воскресенье председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу Euronews после завершения саммита Группы семи (G7) в Великобритании, в котором она принимала участие.

"В долгосрочной перспективе мы должны построить центры по производству вакцин. Задача ЕС построить такие хабы в Африке, и мы выделим на эти нужды €1 млрд. Это позволит Африке в долгосрочной перспективе производить собственные вакцины, причем не только от COVID-19, но и против других инфекционных заболеваний, например, малярии или туберкулеза", - сказала глава Еврокомиссии.

Она сообщила, что с начала года ЕС уже экспортировал 350 млн доз вакцины, произведенных на территории сообщества. Половина этого экспорта пришлась на четыре не входящие в ЕС государства G7 - США, Великобританию, Канаду и Японию. Фон дер Ляйен отметила, что государства ЕС обязались экспортировать еще столько же доз вакцины во втором полугодии, при этом не менее 175 млн доз должны быть поставлены в страны, не входящие в Группу семи.

Теги
Саммит G7Фон дер Ляйен, УрсулаПандемия COVID-19
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