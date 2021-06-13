Получившего травму главу Кисловодска переводят на лечение в Москву

СТАВРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Главу города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александра Курбатова переводят на лечение в Москву после травмы, полученной в результате падения с электросамоката. Операция в местной клинике позволила стабилизировать его состояние, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе администрации города.

"В эти минуты главу нашего города транспортируют в Москву. Состояние остается тяжелым, врачи ввели его в искусственную кому. Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении.

ЧП произошло в субботу днем в городе-курорте Кисловодске, в реанимацию больницы мэр был доставлен без сознания. Хирурги провели срочное оперативное вмешательство.

Ранее в пресс-службе администрации города журналистам сообщили, что для помощи местным специалистам в Кисловодск прибыла дополнительная бригада врачей из Ставрополя и специалисты центра Бурденко.