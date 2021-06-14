В Бурятии закрыли парки, бассейны и общественные зоны

УЛАН-УДЭ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии ввели новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидобстановки. До 1 июля закрываются парки, скверы, бассейны, СПА-салоны, спортивные секции и детские кружки, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Бурятия на втором после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России. В республике принимаются дополнительные меры для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. До 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны, также до 1 июля прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники", - говорится в сообщении.

До 1 июля работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим, в том числе секции и кружки культурного и спортивного направлений. Приостановлены репетиции творческих коллективов.

Приостановлены также и занятия физической культурой и спортом в учреждениях, за исключением тренировок членов сборных команд республики, которым нельзя прерывать тренировочный процесс накануне важных национальных и международных стартов. "Тренировки будут проходить при строгом соблюдении профилактических мер", - пояснили в пресс-службе.

Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объема профилактических мер и по предварительной записи.

"В связи с ростом заболеваемости среди молодежи и детей в торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Обязательно соблюдение самоизоляции жителями республики в возрасте 65 лет и старше. Работодателям рекомендовано предусмотреть введение гибкого графика работы сотрудников с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте", - отметили в пресс-службе.

Коронавирус в Бурятии

Рост числа инфицированных коронавирусом начался в Бурятии в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в начале июня - около 110 и выше. За последние сутки выявлено 205 новых случаев инфицирования коронавирусом.

11 июня власти Бурятии из-за ухудшения эпидситуации приняли решение о закрытии театров, кинотеатров, фудкортов, детских развлекательных центров, аттракционов в парках. Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров был ограничен до 20:00. Кроме того, было принято решение о закрытии с 1 июля летних лагерей дневного пребывания.

Всего в регионе зарегистрировано 40 319 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% приходится на жителей города Улан-Удэ.