Власти Кисловодска рассказали о состоянии главы города

СТАВРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Главе города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александру Курбатову, переведенному на лечение в Москву после травмы головы, пока не требуется дополнительная операция. Транспортировка пациента прошла успешно, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Транспортировка в Москву прошла успешно. Значительных ухудшений состояния здоровья нет. В Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Курбатов поступил после полуночи. Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают", - сказал собеседник.

В субботу днем в городе-курорте Кисловодске глава муниципалитета упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы, в реанимацию больницы мэра доставили без сознания. Хирурги провели срочное оперативное вмешательство. После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву.