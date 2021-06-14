Поврежденные паводком в Забайкалье мосты планируют восстановить до 20 июля

ТАСС, 14 июня. Большинство мостов, которые были повреждены паводком в Забайкалье, планируют восстановить до 20 июля. Сумма ущерба автодорогам оценивается более чем в 357 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Комиссия по ЧС установила срок восстановления мостов - до 20 июля, кроме моста внутри поселка Урюм Чернышевского района. Окончательная дата по этому объекту будет определена в ближайшее время. По состоянию на 14 июня в результате выхода воды на проезжую часть пострадали участки 25 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 11 муниципальных районах (198,45 км), а также местные дороги в шести муниципальных районах (75 км). По предварительным данным, сумма ущерба оценивается в размере 357,03 млн рублей (217,06 млн рублей - региональные, -139,97 млн рублей - местные дороги)", - говорится в сообщении.

С 15 по 25 июня в крае будет работать группа специалистов Росавтодора, которая оценит корректность проведенных расчетов.

Сейчас из-за паводка невозможен подъезд к селу Кактолга в Газимуро-Заводском районе. Также затрудненным остается проезд по дороге в село Деревцово в Шелопугинском районе, где снесло мост, по дороге в поселок Зудыра Чернышевского района, где также пострадал мост. В Деревцово уже начались восстановительные работы, в Зудыре ремонт будет проводиться при поддержке Забайкальской железной дороги.

Силами главного управления МЧС России по Забайкальскому краю на этой неделе в отрезанные населенные пункты будут доставлены продукты и товары первой необходимости.