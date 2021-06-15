В аэропорту Махачкалы впервые на Северном Кавказе начали установку телетрапов

МАХАЧКАЛА, 15 июня./ТАСС/. Два современных телетрапа впервые на Северном Кавказе начали устанавливать в новом международном терминале аэропорта Махачкалы. Об этом в Instagram сообщил Государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров.

"В новом международном терминале Аэропорта Махачкалы начали устанавливать два телетрапа. Наш аэропорт станет единственным на Северном Кавказе с такими удобствами для пассажиров. Этим летом терминал уже начнет работать и это значительно упростит работу на международных рейсах", - написал Абакаров.

По его словам, аэропорт сможет принимать до 150 пассажиров в час, пока на международных рейсах мощность до 40 пассажиров, которые обслуживаются только либо на прилет, либо на вылет.

"Сейчас прорабатывается вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы, а при увеличении пассажиропотока до более 2 млн пассажиров в год будет приниматься решение о строительстве нового терминала внутренних авиалиний. Это все делается, прежде всего для удобства жителей нашей республики, чтобы они с комфортом путешествовали", - добавил он.

О терминале

Международный терминал в аэропорту Махачкалы планировали сдать летом 2020 года. Его начали строить в 2016 году. Планируется, что с его открытием пропускная способность аэропорта вырастет почти вдвое.

Проект международного терминала махачкалинского аэропорта стоимостью более 1 млрд рублей впервые был презентован в 2014 году. Общая площадь здания составит более 8 тыс. кв. м. Оно будет оборудовано телетрапами и станет удобным, в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия в РФ международного авиасообщения - в города Казахстана, Турции и ОАЭ.