ЕГЭ по обществознанию будут сдавать свыше 347 тыс. человек

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 347 тыс. человек будут сдавать во вторник единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"ЕГЭ по обществознанию продолжает 15 июня основной период проведения единых госэкзаменов в 2021 году. Это второй по популярности предмет по выбору у выпускников после профильной математики. На участие в ЕГЭ по обществознанию заявилось более 347 тыс. человек, из них более 315 тыс. - выпускники текущего года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что для проведения данного ЕГЭ планируется задействовать 4 890 пунктов проведения экзаменов, в которых будет вестись видеонаблюдение. В ведомстве ранее отмечали, что в пунктах также будут соблюдаться противоэпидемические требования Роспотребнадзора и усилены меры безопасности.

ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и девять - с развернутым, на их выполнение отводится три часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42. Свои результаты участники узнают не позднее 30 июня.

Ранее в марте директор подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова заявляла, что ЕГЭ по обществознанию в 2021 году не будет содержать вопросов, предполагающих сравнение Конституции РФ с внесенными поправками с ее предыдущей версией.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, для участия в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек. В Рособрнадзоре и Минпросвещения ранее заявляли, что в условиях пандемии график сдачи экзаменов в 2021 году меняться не будет.