Прибывшим на Олимпиаду в Токио иностранцам могут разрешить пользоваться такси

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио намерены позволить иностранцам, которые прибудут на соревнования из-за рубежа, пользоваться услугами местных такси на особых условиях. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Кyodo.

Отмечается, что иностранцы смогут совершать поездки на такси только между местом своего проживания и спортивными объектами. При этом организаторы намерены строго следить, чтобы зарубежные гости не заказывали такси для посещения туристических мест. Ожидается, что тестирование использования этого вида транспорта для нужд Олимпиады начнется уже в середине июня, указывает Кyodo.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.