Вильфанд прогнозирует жару до 30 градусов в центре европейской части России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Температура воздуха вырастет до 30 градусов тепла в Москве и других регионах центра европейской части России к выходным. Осадки полностью прекратятся с четверга, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жаркая погода в Москве уже со вторника, да и во всем Центральном федеральном округе, - 25-28 градусов, а в выходные дни температура будет уже приближаться к 30 градусам. Будет 29-31 градус тепла. В начале следующей недели тоже никаких условий для похолодания", - сообщил метеоролог.

Вильфанд отметил, что небольшое понижение температуры будет в четверг и пятницу перед жаркими выходными. В эти дни температура воздуха будет составлять 23-24 градуса тепла. "Речи про похолодание, конечно, не идет. Дело в том, что в центре европейской части России перемещается отрог высокого давления с запада, но по мере его перемещения будет по восточной периферии поступление холодных воздушных масс с севера и северо-запада", - объяснил он.

Небольшие осадки могут наблюдаться в центре России до среды включительно. В середине недели также ожидается открытие купального сезона в Москве и Подмосковье. "Будет хорошая летняя погода. Температура воды в Москва-реке к середине недели уже хорошо повысится - будет 20-22 градуса тепла", - сказал Вильфанд.