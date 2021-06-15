Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в пяти районах Якутии

ТАСС, 15 июня. Сложная лесопожарная обстановка из-за природных возгораний сохраняется на территории пяти районов Якутии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на руководителя ведомства Павла Гарина.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском и Томпонском районах. Там зарегистрировано семь очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 24 тыс. га", - приводятся его слова.

В настоящее время основные усилия в этих районах направлены на защиту от огня населенных пунктов. "В готовности находится аэромобильная группировка ведомства в количестве 70 человек и девяти единиц техники, а также авиация МЧС России", - приводятся слова Гарина.

По оперативным данным ФБУ "Авиалесоохрана", на территории Якутии зарегистрировано 13 пожаров на землях лесного фонда на площади 28 342 га. К борьбе с возгораниями привлечены свыше 1 тыс. человек, задействовано около 120 единиц техники, в том числе авиация.

"За сутки на территории региона отработано девять проб атмосферного воздуха, превышений ПДК вредных веществ не зарегистрировано", - добавили в ГУ МЧС по Якутии. По данным "Якутгидромета", в центральных районах республики сохраняется погода с умеренной температурой около 20 градусов Цельсия. "В Нерюнгринском, на юге Алданского районов сегодня ожидаются местами ливни, грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с", - сообщается на сайте ведомства.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Наиболее сложная обстановка складывалась на территориях арктической и центральной группы районов.