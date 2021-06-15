Русская православная церковь поможет с поставкой "Спутника V" в Ливан

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви поможет организовать поставку для пострадавших при взрыве в порту Бейрута российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил ТАСС заместитель председателя ОВЦС архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев).

"Будет отправлено необходимое ливанской стороне количество вакцины "Спутник V". Ждем техническое согласование", - сказал владыка.

Он пояснил, что церковь с момента трагедии в бейрутском порту принимает участие в восстановлении инфраструктуры и разрушенных объектов: здания Бейрутской митрополии, храма, школы, детского сада. Также "при участии Русской православной церкви реализуются гуманитарные и социальные проекты".

В начале июня владыка Леонид побывал с визитом в Ливане, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X, представителями подворья Русской православной церкви в Бейруте, общественных организаций, посольства РФ в Ливане. По словам архиепископа, просьбу о поставке российской вакцины для профилактики COVID-19 высказал настоятель Антиохийской православной церкви (самостоятельная православная церковь, в юрисдикцию которой входят ряд стран Ближнего Востока, а также арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии - прим. ТАСС).

"Русская православная церковь и в будущем намерена оказывать необходимое содействие и совместно с Антиохийской православной церковью делать все возможное как для восстановления порушенных святынь, так и для улучшения жизни христиан в регионе", - добавил архиепископ.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, мощность которого составила 1,5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тыс. граждан остались без крова. Погибли 190 человек, пострадали 6,5 тыс. человек. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту.