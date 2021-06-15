Круизные линии соединят Сахалин с Колымой и Камчаткой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Межрегиональные круизные линии соединят Сахалин с Камчатским краем и Магаданской областью, сообщил во вторник сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

"В июне [2021 года] стартовал межрегиональный круиз по маршруту Корсаков (юг Сахалина) - Магадан. Следующий будет - в Петропавловск-Камчатский и по Курильским островам", - сказал Лимаренко в отчете перед сахалинскими депутатами.

По информации губернатора, сейчас один инвестор приобретает катамаран ледового класса на 50 мест. С его помощью с 1 сентября будут организованы круглогодичные морские туристические маршруты по южной части Сахалина. Также уже есть договоренности с другим инвестором о запуске в июне двух катеров вместимостью до 12 человек. Они будут возить туристов на остров Монерон и мыс Анива на юге Сахалина.

"Доклад губернатора полностью соотносится с общественными слушаниями по бюджету 2020 года, которые состоялись накануне. Сегодня мы подробно услышали обо всех главных направлениях развития Сахалинской области - социальной, строительной, переселении из ветхого и аварийного жилья, газификации <...> Сахалинская областная дума и правительство работают в плотном командном режиме, мы спорим, дискутируем, но в итоге вырабатываем эффективные решения", - сказал ТАСС председатель областной думы Андрей Хапочкин.

Повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.