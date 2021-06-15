ВЦИОМ: поправку к Конституции РФ о защите суверенитета страны поддерживают 79% россиян

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (79%) сообщили о поддержке внесенной к Конституции РФ поправке о защите суверенитета и целостности России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Большинство россиян (79%) поддерживают внесение к конституции поправки о защите суверенитета и целостности нашей страны и нерушимости государственной границы, не поддерживают поправку 12%", - следует из данных ВЦИОМ.

По мнению 52% опрошенных, в настоящее время территориальной целостности России ничего не угрожает. В то же время 39% придерживаются обратной точки зрения, среди них угрозой территориальной целостности РФ были названы США ("настраивают другие страны против РФ", 29%), Украина ("хочет вернуть Крым", 26%), Китай ("хочет отобрать Дальний Восток", 14%), враждебно настроенные по отношению к России страны (11%), НАТО (10%), Япония ("хочет отобрать Курильские острова", 9%).

Согласно результатам исследования, 84% респондентов считают, что российская армия сможет защитить страну в случае реальной военной угрозы со стороны других государств, 11% в этом не уверены.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 мая 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О голосовании

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года, основным стал последний день. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

В Конституцию РФ был внесен ряд поправок, направленных в том числе на укрепление социальных гарантий и защиту суверенитета России. В основной закон были внесены в общей сложности 206 изменений.