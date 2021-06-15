Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,26

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и составил 1,26. В Москве он сократился до 1,46, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

По-прежнему только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы - в Самарской области, где он равен 0,99.

В Ростовской области коэффициент составил ровно 1, в Санкт-Петербурге и Иркутской области - 1,02, в Нижегородской области - 1,09, в Воронежской области и Красноярском крае - 1,14. В Свердловской области показатель достиг 1,23 (это максимум с 31 мая 2020 года), а в Подмосковье - 1,26 (наибольшее значение с 17 марта 2021 года).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.