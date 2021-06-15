Экологи подали иск против Норвегии в Европейский суд по правам человека

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Группа молодых климатических активистов вместе с экологами из североевропейского отделения экологической организации Greenpeace и норвежского отделения организации Young Friends of the Earth ("Юные друзья Земли") подали во вторник в Европейский суд по правам человека иск против норвежского государства с требованиями прекратить нефтеразведку и нефтедобычу в Арктике и на шельфе Баренцева моря. Об этом сообщило североевропейское отделение Greenpeace.

"Шесть молодых климатических активистов вместе с двумя крупными организациями по защите окружающей среды подают историческое заявление, чтобы вынести проблему бурения в Арктике на рассмотрение Европейского суда по правам человека. Экологи считают, что, разрешая бурение на фоне климатического кризиса, Норвегия нарушает фундаментальные права человека", - говорится в сообщении. В организации указали, что апелляция была подана 15 июня.

Верховный суд Норвегии в декабре отклонил возражения экологов по данному делу.

В январе 2018 года Окружной суд Осло по этому же иску вынес решение в пользу государства. Экологи подали апелляцию в суд второй инстанции, который в январе 2020 года оставил уже принятое решение без изменений.

Суть претензий

Экологические организации в иске утверждают, что добыча в Арктике нарушает статью 112 основного закона страны, которая гарантирует подданным Норвегии право на здоровую окружающую среду и обязывает власти ответственно подходить к разработке природных ресурсов с тем, чтобы будущие поколения не столкнулись с сокращением биологического разнообразия и продуктивности экосистем. После рассмотрения вопроса апелляционный суд, как и Окружной суд, пришел к мнению, что в действиях государства не содержится нарушения статьи 112. Было обращено особое внимание на то, что "в настоящее время не известно, будет ли там (в Арктике - прим. ТАСС) найдено месторождение, разработка которого коммерчески целесообразна, и приведут ли действия правительства к возникновению выбросов в атмосферу". По мнению суда, риски для жителей этого региона "слишком низкие, чтобы нести в себе нарушение статьи 112".

Экологи оспаривали, в частности, законность подведенных в мае 2016 года итогов 23-го раунда распределения лицензий на право разработки норвежского континентального шельфа, который проводило Министерство нефти и энергетики Норвегии. В результате 13 компаниям, в том числе российским, были предложены лежащие за полярным кругом участки в Баренцевом и Норвежском морях. Экологи заявляли, что это приведет к росту добычи и еще большему увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Природозащитники считают, что нефтедобыча в Арктике грозит катастрофическими последствиями для хрупких природных систем региона в случае аварий и разлива нефтепродуктов. По их мнению, разработка пока почти нетронутых норвежских углеводородных запасов в Арктике также никак не может сочетаться с обязательствами сокращать выбросы углекислоты в атмосферу и стремиться не допустить повышения средней температуры Земли больше чем на 1,5 градуса, взятыми на себя Норвегией в соответствии с Парижским соглашением.