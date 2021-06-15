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Пандемия COVID-19

Более 30% госпитализированных пациентов с COVID-19 в Подмосковье младше 50 лет

Количество вызовов скорой помощи выросло в регионе до 12 тыс. в сутки, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Свыше 30% госпитализированных в Московской области пациентов с новой коронавирусной инфекцией младше 50 лет. Об этом в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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"Что важно, если раньше мы говорили, что в зоне риска люди старшего возраста, то сейчас все больше болеет молодых и болеет тяжело: 60% заболевших и 33% госпитализированных - это те, кому, кому еще нет и 50 лет", - сказал Воробьев.

При этом он отметил, что суточное количество вызовов скорой медицинской помощи выросло в регионе до 12 тыс.

Подмосковье находится на третьем месте по количеству заражений новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 283 799 случаев заражения, из них 1 135 - за последние сутки.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия COVID-19
Молния
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