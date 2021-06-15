Суд отменил решения по иску главы Хакасии к журналисту Михаилу Леонтьеву

ТАСС, 15 июня. Восьмой кассационный суд отменил решения Абаканского городского суда и Верховного суда Хакасии по иску главы республики Валентина Коновалова к тележурналисту Михаилу Леонтьеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Коновалов подал на журналиста в суд иск об оскорблении чести и достоинства после выступления Леонтьева в эфире радио "Комсомольская правда", где, в частности, заявил, что "если при нем [Коновалове] Россия потеряет Хакасию как территорию, это не будет для страны болезненным". В мае 2019 года Абаканский городской суд удовлетворил иск Коновалова, но в феврале 2020-го Восьмой кассационный суд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. В январе текущего года Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского городского суда. Оно было обжаловано в кассации.

"Сегодня по делу о высказываниях пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева в отношении главы Хакасии Восьмой кассационный суд вынес постановление об отмене решения Абаканского городского суда и апелляционного определения Верховного суда Хакасии [уже второй раз] и отказал в иске главы Хакасии в полном объеме", - говорится в сообщении. Сторона Коновалова намерена обжаловать решение кассационного суда.

Коновалов, выдвинутый КПРФ, был избран главой Хакасии в ноябре 2018 года.