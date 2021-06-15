Дума вводит до 10 лет лишения свободы за изготовление огнестрельного оружия

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, который предусматривает введение наказания за незаконное изготовление оружия в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

За незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов грозит лишение свободы на срок от четырех до шести лет (сейчас от трех до пяти лет). Соответствующие поправки вносятся в статью 223 Уголовного кодекса (УК) РФ. Размер штрафа при этом сохраняется на текущем уровне - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то наказание составит от шести до восьми лет лишения свободы (сейчас от трех до семи лет) со штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет. Если преступление совершено организованной группой, то оно будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до десяти лет (сейчас от пяти до восьми лет). Штраф в таком случае предлагается увеличить - его максимальный размер составит 500 тыс. рублей (сейчас 400 тыс. рублей).

Кроме того, законопроект вводит уголовную ответственность на незаконное изготовление пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Предлагается ввести уголовную ответственность, как за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового, холодного и метательного оружия. Так, осужденным грозят обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 тыс. рублей.

Законопроектом ужесточается ответственность за незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и взрывных устройств, соответствующие поправки вносятся в статью 223.1 УК РФ. Предлагается лишать за это свободы на срок от восьми до десяти лет (сейчас от трех до шести лет), максимальный размер штрафа возрастает с 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, виновные понесут наказание в виде лишения свободы на срок 10-15 лет (сейчас пять-восемь лет), штраф составит до 800 тыс. рублей. Такое деяние в составе организованной группы будет караться лишением свободы на срок 15-20 лет со штрафом до 1 млн рублей (сейчас 8-12 лет со штрафом до 500 тыс. рублей).

Незаконная продажа крупнокалиберного оружия

Законопроектом также предусмотрена отдельная ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм), которая сейчас Уголовным кодексом не предусмотрена.

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного оружия, его частей и боеприпасов к нему предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом до 200 тыс. рублей или принудительными работами до пяти лет. Если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения либо с помощью интернета, предусмотрено лишение свободы на срок 8-10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Если деяние совершено организованной группой, наказание составит 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей.

Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему повлечет лишение свободы на срок 7-10 лет со штрафом до 300 тыс. рублей. Если сбытом занималась группа лиц по предварительному сговору, лицо с использованием своего служебного положения, либо преступление совершено с помощью интернета, наказание будет ужесточено до 10-12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тыс. рублей. За незаконный сбыт в составе организованной группы будет грозить лишение свободы на срок 12-15 лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом примечание к проектируемой статье устанавливает, что "лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье".

Незаконный оборот

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет, говорится в документе. Сейчас максимальное наказание составляет четыре года лишения свободы.

Изменения вносятся в статью 222 Уголовного кодекса. Остальные санкции по данной статье, включая ограничение свободы на срок до трех лет, остаются прежними. В то же время действие этой части не будет распространяться на гражданское гладкоствольное оружие, патроны к нему и на огнестрельное оружие ограниченного поражения, а также на крупнокалиберное огнестрельное оружие.

Предлагается уточнить, что такие деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо с использованием служебного положения, интернета, будут караться лишением свободы на срок от шести до десяти лет (сейчас от двух до шести лет) со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если речь идет об организованной группе, то срок лишения свободы может составить от 8 до 12 лет (сейчас от пяти до 8 лет), а штраф - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. В действующей редакции статьи 222 нет таких квалифицирующих признаков, как использование должности или интернета.

Кроме этого, данная статья дополняется отдельным пунктом о незаконном сбыте оружия, который на данный момент влечет за собой такое же наказание, как за незаконные приобретение, передачу, хранение оружия. Продажа огнестрельного оружия, согласно инициативе, "наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового".

Сбыт оружия группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения или интернета будет наказываться "лишением свободы на срок от восьми до 12 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев либо без такового", говорится в документе. За совершение преступления организованной группой законопроектом предусмотрено еще более суровое наказание - от 10 до 15 лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Повышается максимальной срок лишения свободы за незаконный сбыт гражданского гладкоствольного оружия с двух до четырех лет. Это норму также предложено распространить на газовое оружие, пневматическое оружие с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодное либо метательное оружие.

Пиротехника

Редакция законопроекта первого чтения также предусматривала приравнивание хулиганства с использованием пиротехники и других легковоспламеняющихся веществ к хулиганству с применением оружия. Однако поправкой ко второму чтению это положение из законопроекта было исключено в связи с его избыточностью.

Как пояснил ТАСС автор поправки, член профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин, "в настоящее время ответственность [за хулиганство] с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, уже предусмотрена частью 2 статьи 213 УК РФ в редакции от декабря 2020 года". Депутат отметил, что под действие данной статьи попадают любые предметы, свойства которых позволяют причинить вред здоровью человеку в хулиганских целях, поэтому отдельно выделять пиротехнические средства не требуется.