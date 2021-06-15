План реализации программы поддержки КМНС направят в правительство в июле

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. План мероприятий по реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике (КМНС) будет направлен в правительство в июле 2021 года. Об этом сообщил во вторник заместитель директора Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Андрей Захаров.

"Была утверждена программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных районов Российской Федерации. <…> Мы на основании этого распоряжения создали межведомственную рабочую группу по реализации указанных мероприятий, <…> в этой межведомственной рабочей группе у нас состоит более 40 человек и мы принимаем все предложения. До 15 июля 2021 года план мероприятий у нас будет направлен в правительство", - сказал он на круглом столе, посвященном реализации программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике, предполагающую в том числе обеспечение интернетом, развитие промыслов и продвижение их продукции на отечественных и международных рынках.

Программа включает шесть основных направлений: развитие инфраструктуры, продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на российском и международном рынках, развитие туристической индустрии в местах проживания малочисленных народов, включая субсидирование затрат на создание новых объектов и повышение качества услуг, а также развитие образования.