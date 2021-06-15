Власти Дагестана рассказали, что поможет решить проблему с отравлениями водой

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Полная реконструкция изношенных очистных сооружений Махачкалинской агломерации позволит решить проблему с ежегодными массовыми отравлениями жителей в Дагестане, сказал врио главы республики Сергей Меликов на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина.

"Ежегодно в Дагестане фиксируются вспышки инфекционных заболеваний, распространяющихся через воду, госпитализируются сотни людей. В большинстве случаев пострадавшими являются дети или лица старшего возраста <…> На мой взгляд, необходима полная реконструкция и расширение очистных сооружений Махачкалы и завершение строительного тоннельного коллектора к ним", - отметил Меликов.

По его словам, большая часть жителей республики лишена нормального водоснабжения. Объекты водоснабжения и водоотведения, не проходившие капитального ремонта с момента постройки в 1970-х годах, практически полностью изношены. В крупных городах отсутствуют необходимые очистные сооружения.

"Очистные сооружения и магистральные линии Махачкалинской агломерации построены еще в советское время и рассчитаны на предельную численность населения города до 500 тыс. человек. Проект, который на сегодняшний день есть, действительно является сложным в техническом и организационном плане, и самым дорогостоящим. Потребность финансирования - 21 млрд рублей. Предусматривается восстановление строительства канализационного коллектора, насосной станции аварийного сброса", - добавил Меликов.

Ранее Меликов назвал проблему водоснабжения и водоотведения "больнейшим вопросом" для Дагестана.