Госдума упростила порядок выезда несовершеннолетних за рубеж с сопровождающим

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник во втором и третьем, заключительном чтении законопроект, согласно которому для выезда из РФ несовершеннолетнего гражданина вместе с его законным представителем достаточно будет отсутствия выраженного несогласия со стороны другого представителя. При этом предусматривается право представителя заявить о таком несогласии и отозвать его во внесудебном порядке.

Сейчас в законе о порядке въезда и выезда из РФ закреплено, что в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд несовершеннолетнего, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. Данное положение было признано Конституционным судом РФ несоответствующим основному закону, так как оно не предусматривает внесудебного достижения согласия.

Принятым законом закрепляется возможность выезда несовершеннолетнего гражданина РФ из страны "совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано заявление о несогласии на такой выезд". Если несовершеннолетний выезжает из страны без сопровождения, то кроме паспорта он должен иметь при себе нотариально оформленное согласие одного из законных представителей с указанием страны, в которую он направляется.

Законный представитель несовершеннолетнего вправе заявить о несогласии на выезд ребенка за рубеж. "При этом данный запрет не распространяется на поездки несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации за пределы Российской Федерации в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, заявившего о таком несогласии", - говорится в тексте закона.

При подаче заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина его законный представитель может указать срок действия такого несогласия и страны, выезд в которые он запрещает.

Заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего может быть отозвано во внесудебном порядке. Спор в свою очередь будет решаться через суд.