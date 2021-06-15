Губернатор наградил медработников за спасение людей при пожаре в больнице в Рязани

ТАСС, 15 июня. Губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил памятным знаком "Благодарность от земли Рязанской" десятерых сотрудников ОКБ им. Семашко за смелые и решительные действия при спасении людей во время пожара в учреждении. Распоряжение губернатора опубликовано во вторник на сайте газеты "Рязанские ведомости".

"За самоотверженность, смелые и решительные действия, проявленные при спасении людей во время пожара, наградить работников Государственного бюджетного учреждения Рязанской области "Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко" памятным знаком губернатора Рязанской области "Благодарность от земли Рязанской", - говорится в тексте распоряжения.

Среди награжденных - медсестры Мария Аверина, Злата Бурова, Кристина Гришкина, Мария Озерова, Елена Федорова, Надежда Шелыганова, Елена Шульга. Также награждены врач-отоларинголог Юлия Зенкина, фельдшер-лаборант Галина Кулешова, врач-анестезиолог-реаниматолог Ксения Макарова.

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, в число награжденных попали три медсестры, пострадавшие в результате пожара.

Пожар в реанимационном отделении больницы им. Н. А. Семашко произошел в ночь на 9 июня, где на лечении находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м, по данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 были эвакуированы со второго этажа. Среди пострадавших две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС, одна из них получила ожоги 75% тела. СК РФ возбудил уголовное дело.

15 июня стало известно о смерти одной из пациенток, пострадавших в результате пожара. Причину ее смерти устанавливают эксперты.