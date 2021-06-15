МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Заседание Государственного совета по образованию состоится в августе текущего года, сообщил во вторник статс-секретарь - замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"Мы обязательно в этом году активизируем работу над разработкой отраслевой стратегии развития образования после проведения в августе текущего года заседания Государственного совета по вопросам образования", - сообщил Корнеев.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что заседание Государственного совета состоится летом текущего года, оно будет посвящено теме школьного образования.