Мишустин поддержал идею создания центра профилактики терроризма в Беслане на базе школы №1

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение создать центр патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы №1 в Беслане, где в 2004 году террористами были захвачены в заложники более 1 200 человек. Правительство России выделит на это необходимые средства, заверил он на встрече с врио главы региона Сергеем Меняйло, которая прошла во вторник во время рабочей поездки главы кабмина в Пятигорск.

Как рассказал врио руководителя Северной Осетии, власти региона готовы создать такой центр и уже выделили на это порядка 30 млн рублей. Он отметил, что объект можно сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием.

Мишустин в ответ заметил, что трагедия, которая произошла в Беслане в 2004 году, потрясла всю страну и весь мир. "Мы помним [эти события] и сопереживаем жертвам трагедии, их родным, тем, кто принимал участие [в операции] и спасал детей. И я полностью разделяю и поддерживаю идею о создании такого центра на базе этой школы, - отреагировал премьер. - Поможем с финансированием ее строительства, направим необходимые федеральные средства". Он попросил Меняйло представить в правительство соответствующие расчеты.

При этом, продолжил глава кабмина, всегда непросто говорить о таких событиях, о трагедии, которая унесла жизни детей и взрослых. "Нужно сохранить память об этих людях, и у центра в этом должна быть особая роль", - заключил Мишустин, поблагодарив врио руководителя региона за эту инициативу.

Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма появится в захваченной в 2004 году школе в Беслане. Проектом предусмотрена реставрация существующего здания школы №1 и строительство нового вспомогательного здания музея. На эти цели необходимо более 220 млн рублей. Реализацией проекта занимается комитет "Матери Беслана". По проекту в центре будут созданы объекты, связанные с терактом в Беслане, а также фото- и видеоматериалы, созданные во время и после трагедии, часть из которых ранее нигде не демонстрировалась.