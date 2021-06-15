Минцифры планирует обучать талантливых студентов и школьников языкам программирования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Минцифры планирует бесплатно обучать порядка 200 тыс. талантливых школьников и 100 тыс. студентов в год современным языкам программирования. Об этом сообщил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Зарубин на площадке XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

"Мы планируем бесплатное обучение талантливых школьников, которые учатся в 8-11 классах, и мы будем их обучать современным языкам программирования <...>. Пока эта инициатива до 2024 года запланирована. И по количеству в год - порядка 200 тыс. школьников", - сказал он на пленарной дискуссии.

Зарубин добавил, что то же самое касается и вузов. "Мы будем проводить обучение студентов в 100 вузах. Это порядка 100 тыс. студентов в год. Данная инициатива будет действовать до 2030 года", - уточнил он.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.