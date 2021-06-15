Депутаты могут разработать проект о сертификатах для семьи на развитие ребенка

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут разработать законопроект о выдаче нуждающимся семьям с детьми сертификатов, которые можно будет использовать на развитие детей. Об этом журналистам сообщила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова в ходе брифинга во вторник.

"Когда мы проводили мониторинг по проблемам бедности, мы говорили о том, что нужен максимально адресный характер помощи, то же самое говорит Счетная палата. Но хорошо было бы не просто использовать систему раздачи денег, а [ввести] такие сертификаты на семью", - сказала Савастьянова, добавив, что сертификаты должны "вкладываться в развитие детей". "Это не внесенный на сегодняшний день законопроект", - отметила парламентарий. При этом, по ее словам, проведена значительная подготовительная работа, чтобы соответствующая инициатива проявилась в будущем.

Депутат убеждена, что сегодня необходимо не только решить вопрос бедности, но и обеспечить рост доходов граждан, чтобы "граждане и семьи выходили из этой ситуации и больше в нее не возвращались". "Поэтому у нас было высказано одно из таких предложений - продумать систему сертификатов, которые бы вкладывались в развитие детей. И тогда бы это позволяло в будущем в эту ситуацию не попадать", - объяснила Савастьянова.

Она напомнила, что очень многие кружки и секции являются платными, поэтому далеко не каждая семья может позволить себе заниматься дополнительным развитием потенциала ребенка. Адресная помощь в виде сертификатов может решить этот вопрос, считает Савастьянова. "Это может быть связано с развитием творческих способностей у ребенка, когда можно, исходя из того, какие у ребенка творческие способности, занять его в соответствующих школах, кружках и так далее. Это могут быть вопросы, связанные со спортом. Это могут быть вопросы, связанные со здоровьем. Самое главное - у каждого ребенка есть свои способности и свой потенциал, [необходимо создать условия] чтобы этот потенциал можно было развивать", - подчеркнула Савастьянова.

Ранее во вторник первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев отметил, что центральным пунктом проекта предвыборной программы партии на выборах в Госдуму станет снижение бедности. По его словам, одним из механизмов может стать обеспечение эффективной адресной социальной помощи.