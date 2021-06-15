На курортах Кубани в турсезоне 2021 года планируют обойтись без графиков подачи воды

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают в туристическом сезоне 2021 года обойтись без введения графиков подачи воды в курортных городах региона за счет проведенной модернизации Троицкого группового водопровода. Об этом заявил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко в ходе пресс-конференции во вторник.

Новый водопровод, который соединил несколько микрорайонов города Геленджик с Троицким групповым водопроводом, запустили 7 июня. Его протяженность составляет 11 км. Он позволит решить проблему водоснабжения курорта.

"Полностью устранить проблему можно только комплексно. Что касается Геленджика, проведен ряд мероприятий, на прошлой неделе введен участок водопровода, который снимает проблему закольцовки города. Мы надеемся, что этот сезон пройдет без графиков. Для того, чтобы обойтись без графиков, все необходимые технические мероприятия были выполнены", - сказал Алексеенко, уточнив, что кроме работ на Троицком групповом водопроводе ведется и бурение новых скважин.

Он добавил, что на комплексное решение проблемы водоснабжения городов Черноморского побережья потребуется два года с учетом 2021 года, по побережью Азовского моря - три года, на модернизацию Таманского группового водопровода, обслуживающего населенные пункты Таманского полуострова, - пять лет.

В 2020 году в Краснодарском крае была рекордная засуха. В Геленджике и Новороссийске обмелели источники водоснабжения. В период курортного сезона действовали графики подачи воды, осуществлялся подвоз, на улицах устанавливали резервуары. Зима в 2021 году была затяжной и снежной, сообщалось, что ситуация с запасами воды стабилизируется.