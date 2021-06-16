Главу Коми госпитализировали с коронавирусом

СЫКТЫВКАР, 16 июня. /ТАСС/. Глава Республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом в республиканскую инфекционную больницу. Он повторно прививался в феврале, но "все-таки заболел", сообщил глава региона в видеообращении к жителям.

"Сегодня записываю свое видеообращение достаточно необычно. Я все-таки заболел коронавирусом, нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице республиканской. Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме", - сказал Уйба в видеообращении, которое он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Состояние удовлетворительное, отметил руководитель республики. "Прохожу весь курс лечения необходимый, но снова и снова повторяю, что инфекция ведет себя крайне непредсказуемо, и в обязательном порядке нужно прививаться, потому что даже если после прививки вы заболеете, то заболевание будет протекать без тяжелых осложнений", - сказал глава Коми.

Ранее в январе руководитель региона говорил на встрече со студентами-медиками, что он одним из первых в стране привился от коронавируса летом 2020 года, однако через полгода антител у него не осталось, а значит потребуется повторная прививка.

О ситуации в регионе

Уйба в видеообращении призвал жителей региона соблюдать меры профилактики, даже будучи привитыми, в случае заболевания немедленно госпитализироваться или, если инфекция проходит в легкой форме, лечиться амбулаторно, но изолироваться.

"Мы снова пошли на пик [заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе], у нас снова очень резкий подъем, мы снова открываем койки. Я полностью участвую в работе правительства, все распоряжения и указания идут в согласовании со мной. Буду информировать вас дальше о состоянии дел в республике и своем состоянии", - сказал глава Коми.

На 15 июня в Коми подтверждено 44 748 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки - 58 случаев. Выздоровел 43 591 человек, умерли 968 человек.