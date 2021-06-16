Спрос на туристические поездки в Сахалинскую область увеличился в 2,5 раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Спрос на туристические поездки в Сахалинскую область в этом году увеличился в 2,5 раза по сравнению с "допандемийным" 2019 годом. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

"Закрытие границ с другими странами, активная информационная работа правительства Сахалинской области по продвижению региона повлияли на увеличение внутрирегионального и въездного турпотока. Спрос регионального туристского продукта в 2021 году по сравнению с "допандемийным" 2019 годом увеличился в 2,5 раза", - сказал глава региона.

По его словам, первые организованные группы в этом году начали заезжать с 28 апреля, туры расписаны до середины октября. Регион провел подготовку 14 приоритетных туристических маршрутов к началу летнего сезона.

"Планируем запускать новые морские туристические маршруты. Появились дополнительные транспортные возможности с началом работы нового теплохода "Адмирал Невельской" на Курильском направлении, с августа также начнет работать теплоход "Павел Леонов". Привлекаем также катамаранные суда", - отметил Лимаренко.

Он рассказал, что в целях развития сахалинского туризма было увеличено количество рейсов на остров в летний период из Москвы и других городов. В предыдущие три года установлено более 30 санитарно-бытовых модулей на туристических маршрутах Сахалина. В рамках совместной работы с Ростуризмом и созданием новых турпродуктов сейчас ведется упаковка национального брендового маршрута по Сахалину. С 26 мая по 4 июня состоялась экспедиция по оценке брендовых маршрутов федеральными экспертами.

В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на российский Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.