{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двух зебр привезли в Московский зоопарк из Чехии

Первое время животные находились на карантине, в этом время был проведен ветеринарный осмотр и сбор анализов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Коллекция Московского зоопарка пополнилась еще двумя зебрами. Животные приехали в столицу из чешского города Брно. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

"У нашей зебры Дэборы и жирафа Липы появилась компания. Две зебры - Лейла и Миа - приехали к нам из чешского города Брно. Первое время животные находились на карантине. В этот период был проведен ветеринарный осмотр и сбор анализов, а зебры постепенно адаптировались к новым условиям проживания, содержания, кормления и окружения в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лейле скоро исполнится четыре года, а Миа младше ее на два года.

"Уже видно, что у зебр разные характеры. Миа более любопытная и контактная. Она интересуется сотрудниками, подходит к жирафу. Лейла держится немного в стороне, но не боится и не проявляет никакой агрессии", - добавляется в материале.

Теги
Россия
Опросы общественного мнения
Россияне назвали врачей, спасателей и волонтеров героями нашего времени
По данным ВЦИОМ, большинство опрошенных также отметили, что зарплата медицинских работников, по аналогии с зарплатой учителей, должна быть не ниже средней по региону
Читать полностью