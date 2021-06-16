Двух зебр привезли в Московский зоопарк из Чехии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Коллекция Московского зоопарка пополнилась еще двумя зебрами. Животные приехали в столицу из чешского города Брно. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

"У нашей зебры Дэборы и жирафа Липы появилась компания. Две зебры - Лейла и Миа - приехали к нам из чешского города Брно. Первое время животные находились на карантине. В этот период был проведен ветеринарный осмотр и сбор анализов, а зебры постепенно адаптировались к новым условиям проживания, содержания, кормления и окружения в целом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лейле скоро исполнится четыре года, а Миа младше ее на два года.

"Уже видно, что у зебр разные характеры. Миа более любопытная и контактная. Она интересуется сотрудниками, подходит к жирафу. Лейла держится немного в стороне, но не боится и не проявляет никакой агрессии", - добавляется в материале.