Мавзолей Тадж-Махал в Индии открылся для посетителей после двухмесячного перерыва

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июня. /ТАСС/. Самое известное архитектурное сооружение Индии, беломраморный мавзолей Тадж-Махал открылся в среду для посетителей после двухмесячного перерыва, вызванного вспышкой заболеваемости COVID-19. Как сообщил журналистам глава Археологического управления Индии по городу Агра Васант Кумар Саварнкар, памятник открыт с ограничениями - одновременно на территорию комплекса будут допускать не более 650 человек.

"Тадж-Махал, среди других памятников, находящихся под защитой управления, вновь открыт с 16 июня. Одновременно пройти на территорию комплекса смогут не более 650 человек. Все посетители должны носить маски, для наблюдения за гостями созданы специальные команды", - цитирует слова Саварнкара информационное агентство ANI.

Археологическое управление Индии закрыло мавзолей вместе с другими археологическими памятниками с 15 апреля - из-за быстрого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. 14 июня власти сообщили, что разрешают открыть с 16 июня исторические монументы и музеи, однако окончательное решение принимают местные власти - в зависимости от ситуации с заболеваемостью в каждом конкретном округе или городе. Власти города Агра, в котором находится Тадж-Махал, решили допустить в него посетителей, но с ограничениями.

Как указал Саварнкар, билеты будут продаваться только онлайн или через смартфон, в кассе купить билеты нельзя. С одного адреса или телефона можно приобрести не более пяти билетов. Посетителям не разрешат прикасаться к мраморным стенам Тадж-Махала, а ходить можно только по специальным дорожкам с покрытием в виде губки, которое пропитано дезинфицирующим раствором.

Ранее Тадж-Махал в среднем посещали около 40 тыс. человек ежедневно. Однако в пик сезона - с декабря по февраль - бывало и до 170 тыс. человек за день. Важной причиной решения открыть для посетителей Тадж-Махал стала экономика: туризм - важнейшая отрасль исторического города Агра с населением более 2 млн человек, а мавзолей - главный памятник этого города, в котором есть еще немало исторических достопримечательностей.