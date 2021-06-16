Нарышкин заявил о необходимости общего подхода к преподаванию истории регионов в школах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о необходимости выработать общий подход к преподаванию региональной и отечественной истории для субъектов России.

Нарышкин подчеркнул важность преподавания региональной истории в школе. "Не раз говорил о том, что знание истории родного края рождает в молодом человеке живое чувство малой родины, которое играет принципиальную роль при формировании общероссийской идентичности. Нам надлежит подумать над выработкой общего подхода к преподаванию этого предмета, к его нормативному и методическому сопровождению, имею в виду в том числе и синхронизацию курсов региональной и отечественной истории", - отметил глава РИО в среду на встрече с руководителями региональных отделений общества.

Вопрос о полноте сведений об исторических событиях в учебниках вновь стал широко обсуждаться после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.