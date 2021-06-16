Бразильский регулятор одобрил использование "Спутника V" еще в семи штатах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) одобрило использование российской вакцины "Спутник V" на территории еще семи штатов Бразилии. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

"Бразильский регулятор Anvisa разрешил использование вакцины #SputnikV еще в семи штатах Бразилии", - говорится в сообщении.

В начале июня стало известно, что бразильский регулятор одобрил импорт и ограниченное использование российской вакцины в штатах Баия, Мараньян, Сержипе, Сеара, Пернамбуку и Пиауи. Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение препарата. Поставки вакцины ожидаются в июле.