В Москве появится система контроля за вакцинацией

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы до 1 июля создадут информационную систему, которая позволит контролировать процесс достижения показателей вакцинации, установленных в постановлении главного санитарного врача города. Об этом сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

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"До 1 июля 2021 г. будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением", - написал мэр.

Он пояснил, что решение главного государственного санитарного врача столицы было приято в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией. "Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения", - отметил Собянин.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.