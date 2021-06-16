В России выявили 13 397 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 397, до 5 249 990. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Карачаево-Черкесской Республике, Республиках Адыгея и Северная Осетия-Алания (по 0,05%), в Республике Тыва и Кабардино-Балкарской Республике (по 0,06%).

В частности, за сутки было выявлено 1 187 случаев в Московской области, 927 - в Санкт-Петербурге, 212 - в Республике Бурятия, 191 - в Нижегородской области, 176 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 293 914 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 256, до 4 828 500. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 437 пациентов в Санкт-Петербурге, 945 - в Московской области, 203 - в Ростовской области, 195 - в Республике Крым, 173 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 396 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 127 576 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 63 летальных случая в Санкт-Петербурге, 19 - в Нижегородской области, 13 - в Ульяновской области, 12 - в Свердловской области, по 11 - в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 782, до 1 253 894.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 6 805 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 75 смертей из-за коронавируса (против 71 днем ранее), что стало самым высоким значением с 19 января. Их общее число составило 21 125, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 3 381 пациента за сутки, за все время выздоровели 1 102 979 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 129 790 человек.