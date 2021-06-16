Свердловские власти начали проверку из-за снижения студенту оценки из-за цвета волос

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области начало проверку инцидента с аттестацией студента колледжа, которому из-за внешнего вида на защите дипломной работы снизили оценку. В отношении преподавателей будет проведено служебное расследование, а сама оценка пересмотрена, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в среду.

Ранее в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, где педагоги Уральского политехнического колледжа (УПК МЦК) говорят студенту о снижении оценки по итогам защиты дипломной работы, объясняя это его внешним видом, в частности, зеленым цветом волос и серьгами.

"И.о. директора [учебного заведения] уже вызван в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В ситуации лично разбирается заместитель министра Юрий Зеленов. По его словам, будет проведено служебное расследование в отношении педагогов, присутствующих на экзамене. Результаты аттестационной работы молодого человека будут пересмотрены", - сказали в пресс-службе.

В министерстве также подчеркнули, что при аттестационных мероприятиях преподавателями должны оцениваться исключительно знания студентов. "Ни внешний вид, ни иные характеристики не должны влиять на полученную оценку", - отметили в министерстве.