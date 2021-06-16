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Пандемия COVID-19

Лидер фракции единороссов в Думе заразился коронавирусом

Сергей Неверов подчеркнул, что чувствует себя нормально

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Facebook.

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"Сдавал кровь на антитела и заметил тенденцию, что показатели падают. Планировал сделать еще одну прививку. Но, кажется, не успел, новая волна зацепила и меня: коронавирус", - написал Неверов.

Он подчеркнул, что чувствует себя нормально, и призвал всех беречь себя.

В октябре прошлого года Неверов заявлял об уходе на самоизоляцию из-за заразившихся членов семьи, сам политик при этом не болел.

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Неверов, Сергей ИвановичРоссияПандемия COVID-19
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