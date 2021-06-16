В Смоленской области увеличили коечный фонд из-за роста числа заражений коронавирусом

ТАСС, 16 июня. Почти 960 мест для оказания помощи пациента с коронавирусом развернули в инфекционных госпиталях Смоленской области, в том числе 129 мест открыли дополнительно, из-за ухудшения эпидобстановки в регионе. При сохранении роста числа госпитализаций да конца июня будут развернуты еще 120 коек, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации региона.

"В восьми медицинских организациях развернуто 959 коек, из них 129 - новых, часть из них открыта в мае, часть - в июне, еще около 120 мест подготовлены и будут открыты до конца июня, если сохранится рост числа госпитализаций. Это места на базе госпиталей в Клиническом родильном доме в Смоленске и в Сычевской центральной районной больнице", - сказали в пресс-службе.

Наибольшее число мест для пациентов с коронавирусом - 540 - действует в госпитале, созданном на базе Клинической больнице №1 в Смоленске. Также помощь зараженным оказывают в госпиталях, работающих в Гагаринской, Дорогобужской, Вяземской, Рославльской, Сафоновской, Ярцевской районных больницах и в медико-санитарной части №135 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России в городе Десногорске.

Устойчивый рост суточного числа заражений коронавирусом - 90 и более, фиксируют в Смоленской области с 10 июня. В последний раз сопоставимые показатели отмечали в регионе четыре мясяца назад. Так, 22 февраля были выявлены 92 случая заражения, минимальное число - 30 - регистрировали 5 апреля. По данным регионального оперштаба на 16 июня, в регионе с начала пандемии выявлено 32 419 случаев заражения коронавирусом, в том числе 95 - за последние сутки. Выздоровели 30 415 человек, 1 065 пациентов умерли.