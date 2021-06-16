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Глава РФПИ считает, что обязательная вакцинация в Москве позволит спасти много жизней

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул, что благодаря своевременным действиям мэрии, Москва прошла предыдущие циклы пандемии лучше, чем другие мировые мегаполисы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Шаги мэрии Москвы по ускорению вакцинации в городе позволят спасти множество жизней, говорится в комментарии генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

"Благодаря своевременным действиям мэрии и лично мэра Сергея Семеновича Собянина, Москва прошла предыдущие циклы пандемии гораздо лучше, чем другие мировые мегаполисы. <…> Новые штаммы коронавируса легче распространяются и потенциально являются более опасными. Активная вакцинация - единственный способ защитить себя, своих близких, и вернуться к нормальной жизни. <…> Шаги мэрии Москвы по ускорению вакцинации в городе позволят спасти множество жизней", - пояснил глава фонда.

Он подчеркнул, что опыт применения вакцины "Спутник V" в России и во всем мире демонстрирует ее безопасность и эффективность. "Данные Минздрава Мексики свидетельствуют о ее высочайшей эффективности и безопасности по сравнению с другими вакцинами, а недавно опубликованные данные Минздрава Бахрейна не выявили серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинаций российской вакциной, и подтвердили ее эффективность на уровне 94,3%. Применение "Спутника V" позволило полностью победить коронавирус в Сан-Марино. В мире все наиболее информированные люди в политической, бизнес, научной, и культурной сфере уже привились от коронавируса", - также прокомментировал Дмитриев.

Об обязательной вакцинации

Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.

В перечень граждан, которые обязаны пройти вакцинацию, попали работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси). Кроме того, привиться должны работники салонов красоты, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях. В списки попали и сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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