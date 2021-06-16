Глава РФПИ считает, что обязательная вакцинация в Москве позволит спасти много жизней

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Шаги мэрии Москвы по ускорению вакцинации в городе позволят спасти множество жизней, говорится в комментарии генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

"Благодаря своевременным действиям мэрии и лично мэра Сергея Семеновича Собянина, Москва прошла предыдущие циклы пандемии гораздо лучше, чем другие мировые мегаполисы. <…> Новые штаммы коронавируса легче распространяются и потенциально являются более опасными. Активная вакцинация - единственный способ защитить себя, своих близких, и вернуться к нормальной жизни. <…> Шаги мэрии Москвы по ускорению вакцинации в городе позволят спасти множество жизней", - пояснил глава фонда.

Он подчеркнул, что опыт применения вакцины "Спутник V" в России и во всем мире демонстрирует ее безопасность и эффективность. "Данные Минздрава Мексики свидетельствуют о ее высочайшей эффективности и безопасности по сравнению с другими вакцинами, а недавно опубликованные данные Минздрава Бахрейна не выявили серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинаций российской вакциной, и подтвердили ее эффективность на уровне 94,3%. Применение "Спутника V" позволило полностью победить коронавирус в Сан-Марино. В мире все наиболее информированные люди в политической, бизнес, научной, и культурной сфере уже привились от коронавируса", - также прокомментировал Дмитриев.

Об обязательной вакцинации

Ранее власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.

В перечень граждан, которые обязаны пройти вакцинацию, попали работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси). Кроме того, привиться должны работники салонов красоты, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях. В списки попали и сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.