Власти Украины продлили карантин из-за коронавируса до 31 августа

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Украины по итогам заседания в среду приняло решение продлить введенный в стране из-за распространения коронавируса общий карантин до 31 августа. Об этом сказано в сообщении Минздрава страны.

"Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается зеленый уровень эпидемической опасности", - говорится в нем.

В зеленой зоне сохраняется масочный режим в общественном транспорте, во время массовых мероприятий и в общественных помещениях. Работа заведений общественного питания, развлекательных заведений, кинотеатров и других объектов культуры разрешается при условии соблюдения этого режима, а также обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

При этом соблюдение масочного режима является необязательным при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятий одного из следующих документов: негативного ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не позже, чем за 72 часа до начала мероприятия, или же негативного теста на антиген, а также документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации препаратом, одобренным ВОЗ.

Аналогичные документы являются основанием для въезда в страну для иностранцев, плюс страховой полис на случай заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава страны, по состоянию на среду, за все время пандемии на Украине выявлены почти 2,3 млн случаев коронавируса, более 2,14 млн граждан выздоровели, почти 59 тыс. умерли от осложнений, вызванных заболеванием. Общий карантин и режим чрезвычайной ситуации ранее продлевались до 30 июня.