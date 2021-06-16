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В СФ заявили, что постановление о вакцинации призвано прервать цепочку заражения COVID-19

Как отметила глава комитета по социальной политике Инна Святенко, сотрудники сферы услуг становятся реальными источниками угрозы для тех, с кем они контактируют

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Постановление о вакцинации работников сферы услуг в Москве направлено на то, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом среди населения, считает глава комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Москвы Инна Святенко.

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"Сотрудники сферы услуг зачастую сами находятся в эпицентре пандемии, так как работают с людьми в общественных местах, тем самым они становятся реальными источниками угрозы для тех, с кем контактируют, включая своих близких. Поэтому данное постановление направлено на то, чтобы, во-первых, защитить сотрудников тысяч организаций, а во-вторых, прервать цепочку заболеваемости", - сказала Святенко ТАСС.

"Безусловно, каждый человек для себя решает сам, готов ли он вакцинироваться, имеет ли он разрешение от врача на вакцину, нет ли противопоказаний, но не стоит забывать о том, что от действий каждого из нас зависят жизни других людей", - добавила сенатор.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что работодатели в сфере услуг не могут обязать своего сотрудника пройти вакцинацию от коронавируса или уволить за отказ от нее.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это в том числе работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

Теги
РоссияРязанский, Валерий ВладимировичСвятенко, Инна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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