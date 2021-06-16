Югра получила 5 тыс. квот на обучение женщин по программе "Искусственный интеллект"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Ханты-мансийский автономный округ получил 5 тыс. квот на обучение женщин-предпринимателей по программе "Искусственный интеллект". Об этом сообщила руководитель проекта "Искусственный интеллект" НТИ, член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике блокчейн-технологий, член Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова на площадке IT-форума в Югре в среду.

"В ХМАО привезли 5 тыс. квот для обучения женщин-предпринимателей <...> Обучение будет проводиться на платформе национальной технической инициативы. Это вводный курс от ведущих IT-компаний, ведущих вузов, где в доступной, понятной форме расскажут не только об искусственном интеллекте, но и тех сервисах, которые созданы компаниями в сфере автоматизации, повышении эффективности наших женщин", - сообщила Сурова ТАСС по итогам заседания международного дискуссионного клуба Евразийского объединения женщин - региональных лидеров "Трансформация занятости женщин во время пандемии, в постковидный период". Сурова отметила, что обучение пройдет в том числе по технологиям искусственного интеллекта, который используется в большом количестве отраслей, в том числе в медицине, развитии системы управления и управлении городами. Обучение пройдет дистанционно в формате онлайн.

По словам председателя совета союза "Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", президента Ассоциации женщин-предпринимателей Югры Альфии Павкиной, в Югре более 300 женщин-предпринимателей состоят в торгово-промышленной палате. "Сегодня стараемся максимально объединить женщин, и я думаю, что тот сертификат, который мы сегодня получили, - это еще одна возможность объединиться", - добавила она.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.