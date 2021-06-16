Сильный дождь повредил крыши зданий в станице Новопластуновской на Кубани

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Крыши школы и детского сада, а также частных домов повреждены в результате сильного дождя с градом в станице Новопластуновской Краснодарского края, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в среду.

"В Павловском районе прошел сильный дождь и град. Основной удар пришелся на станицу Новопластуновскую и близлежащие хутора. Из-за непогоды пострадали не только жилые дома, но и социально значимые объекты - повреждены крыши школы и детского сада", - написал глава региона.

Он добавил, что "на месте уже работают оперативные группы". "Поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко лично проконтролировать эту работу и доложить о ситуации. Важно как можно скорее оценить нанесенный ущерб и помочь пострадавшим восстановить имущество. Люди не останутся один на один со своей бедой", - отметил губернатор.