{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сильный дождь повредил крыши зданий в станице Новопластуновской на Кубани

На месте работают оперативные группы

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Крыши школы и детского сада, а также частных домов повреждены в результате сильного дождя с градом в станице Новопластуновской Краснодарского края, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале в среду.

"В Павловском районе прошел сильный дождь и град. Основной удар пришелся на станицу Новопластуновскую и близлежащие хутора. Из-за непогоды пострадали не только жилые дома, но и социально значимые объекты - повреждены крыши школы и детского сада", - написал глава региона.

Он добавил, что "на месте уже работают оперативные группы". "Поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко лично проконтролировать эту работу и доложить о ситуации. Важно как можно скорее оценить нанесенный ущерб и помочь пострадавшим восстановить имущество. Люди не останутся один на один со своей бедой", - отметил губернатор.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
Кабмин 17 июня обсудит выделение средств на модернизацию лабораторий по выявлению инфекций
Планируется софинансировать затраты регионов на модернизацию не менее 84 лабораторий
Читать полностью